Матч Премьер-лиги Казахстана подозревают в договорном характере

Казахстанская федерация футбола проведёт проверку относительно игры Премьер-лиги между «Улытау» и «Иртышом». Матч мог быть договорным, сообщает телеграм-канал Erkin Alan.

Поводом стали резкие расхождения в линиях букмекеров перед началом встречи. Некоторые компании предлагали коэффициенты в районе 1.20 на победу «Иртыша» и около 20.00. Другие компании оценивали шансы команд как примерно равные. Коэффициенты на победу «Улытау» у них составляли приблизительно 2.60, а на успех «Иртыша» можно было поставить за 2.45.

Кроме того, КФФ до начала игры получила сигналы — сообщения из социальных сетей с призывом ставить на победу «Иртыша». Матч завершился в его пользу со счётом 2:1.

Интересно, что незадолго до матча директор «Иртыша» Мурат Тлешев заявил, что руководитель футбольного центра «Улытау» Талгат Байсуфинов будет консультировать тренерский штаб клуба. Сам специалист это опроверг и сообщил, что продолжает работать в «Улытау».