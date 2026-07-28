«БоМиК» — «Фанком»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России
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28 июля состоится матч первого раунда Кубка России Пути регионов «БоМиК» — «Фанком». Игра пройдёт на нейтральном поле, в Казани. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.
Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 15:00 МСК
БоМиК
Цивильск
Не начался
Фанком Броук Бойз
Киров
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фанкома» предлагается с коэффициентом 1.73. Победа «БоМиКа» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.
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