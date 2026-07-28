2DROTS — «Орёл»: кто фаворит матча Кубка России 28 июля

28 июля состоится матч первого раунда Кубка России Пути регионов между медиафутбольным 2DROTS и представляющим второй дивизион ФК «Орёл». Игра пройдёт в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу 2DROTS предлагается с коэффициентом 2.00. Победа ФК «Орёл» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.