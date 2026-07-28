2DROTS — «Орёл»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России
Поделиться
28 июля состоится матч первого раунда Кубка России Пути регионов между медиафутбольным 2DROTS и представляющим второй дивизион ФК «Орёл». Игра пройдёт в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 20:00 МСК
2DROTS
Москва
Не начался
Орёл
Орёл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу 2DROTS предлагается с коэффициентом 2.00. Победа ФК «Орёл» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:57
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 июля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 июля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:29