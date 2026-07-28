«Хартс» — «Штурм»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 28 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч отборочного раунда Лиги чемпионов «Хартс» — «Штурм».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.

Разгром шотландцев в первом матче со счётом 4:0 практически лишил ответную игру интриги в плане борьбы за проход в следующий раунд. Австрийский «Штурм» на домашней арене наглядно показал разницу в классе, смяв оборону соперника и обеспечив себе комфортнейший задел. Для команды из Граца поездка в Эдинбург превращается в прагматичное выполнение задачи-минимум, где главными целями станут экономия сил лидеров и избежание ненужных травм перед куда более сложным третьим раундом квалификации.

Букмекеры дают на победу хозяев рабочий коэффициент 1.80, тогда как успех гостей оценивается в 3.90. Такой перекос логичен: «Штурму» банально не нужно побеждать любой ценой и австрийцы с удовольствием отдадут территорию шотландцам, сделав ставку на контратаки. Ждать повторения голевого пиршества из первой игры точно не стоит, ведь оголять тылы шотландцы побоятся из страха получить новый разгром, а гости согласятся на вязкую игру в центре поля.

Наиболее валуйным вариантом для ставки в таких условиях выглядит «тотал меньше 2.5 гола» за солидный коэффициент 2.45. «Штурм» закроется на все замки и постарается засушить игру, оберегая преимущество, а атаке «Хартс» просто не хватит исполнительского мастерства, чтобы регулярно вскрывать плотные защитные редуты австрийцев. Матч вполне может завершиться нулевой ничьей или минимальной победой одной из сторон на классе.