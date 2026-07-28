БК «Леон» и Василий Камоцкий разыграют 500 000 рублей фрибетами в «Пельменной эстафете»

Фото: Пресс-служба БК Леон

Конец месяца обещает стать жарким для поклонников силовых видов спорта – 30 июля в Белграде состоится турнир по пощёчинам Power Slap 22, на котором выступит Василий «Пельмень» Камоцкий.

БК «Леон» поддерживает российского спортсмена и запускает акцию «Пельменная эстафета». Не упустите возможность насладиться любимыми дисциплинами и побороться за часть призовых – на кону 500 000 рублей фрибетами!

Как присоединиться?

Чтобы отправиться в погоню за фрибетами, необходимо нажать кнопку «Принять участие» на официальном сайте или в приложении БК «Леон». После этого переходите к заключению пари типа одинар или экспресс в режимах лайв или прематч с минимальным коэффициентом одного из исходов от 1.50 на сумму от 500 рублей.

Формируйте прогнозы на любимые дисциплины и продвигайтесь к топ-250 турнирного рейтинга – каждое пари принесёт одно очко и приблизит к розыгрышу 500 000 рублей фрибетами!

Зачем участвовать?

Акция «Пельменная эстафета» – отличная возможность прокачать навыки спортивной интуиции и побороться за часть призового фонда. Поддерживай Василия Камоцкого на Power Slap 22 вместе с БК «Леон» и врывайся в гонку за часть от 500 000 рублей фрибетами!

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей – сайт Leon.ru. Срок акции: Акция проводится до 23:59 МСК 02.08.2026