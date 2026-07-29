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Названы шансы «Кайрата» пройти дальше в Лиге чемпионов

Названы шансы «Кайрата» пройти дальше в Лиге чемпионов
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29 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» — «Омония». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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В первой игре «Омония» победила — 1:0.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Кайрата» предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Омонии» оценивается коэффициентом 3.28. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Проход «Кайрата» оценён в 2.75, проход «Омонии» — в 1.45.

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