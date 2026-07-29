«Кайрат» — «Омония»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Кайрат» — «Омония».

Ставка: проход «Кайрата» за 2.84.

«Первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Омонией» прошёл на прошлой неделе в Никосии. Уже на 13-й минуте киприоты открыли счёт, но спустя 20 минут они остались в меньшинстве из-за удаления Него. Преимуществом завладела команда из Казахстана, казалось, ответный мяч — лишь вопрос времени. Но до перерыва «Кайрату», даже несмотря на колоссальное преимущество, отыграться не удалось. Во втором тайме казахстанцы продолжали владеть инициативой, чаще атаковать и в разы больше наносить ударов по воротам соперника. Но забить так им и не удалось — минимальное поражение 0:1.

«Омония» в преддверии ответного матча не играла, а вот «Кайрат» 26 июля на своём поле принимал «Ордабасы» и в случае победы опережал своего соперника, выходя на первую строчку. Так и вышло, хозяева забили дважды, гости ответили одним голом уже в компенсированное время и пропустили «Кайрат» в лидеры, но «Ордабасы» имеют игру в запасе. Сейчас команде из Алматы можно и нужно забыть о внутреннем турнире и сосредоточиться на квалификации Лиги чемпионов. Минимальное поражение в гостях — не приговор. «Кайрат» на своём поле должен максимально включиться и выйти в следующий раунд. Я в успех казахстанцев верю, да и в то, что они решат задачу в основное время», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».