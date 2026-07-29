«Гурник» — «Фенербахче»: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Гурник» — «Фенербахче».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.40.

«Первый матч квалификации Лиги чемпионов между «Гурником» и «Фенербахче» состоялся на прошлой неделе в Стамбуле. Первый тайм прошёл с внушительным преимуществом хозяев поля, что вылилось в забитый мяч Андерсона Талиски на 37-й минуте. После перерыва преимущество «Фенербахче» и вовсе стало безоговорочным, они не позволили «Гурнику» ни разу пробить по своим воротам. При этом сами турки были очень активны и должны были забивать ещё, но не смогли и одержали минимальную победу.

Сезон в Турции начнётся только в середине августа, поэтому «Фенербахче» в выходные не играл, а вот в Польше сезон уже стартовал. «Гурник» успел уже уступить в матче за Суперкубок «Леху», а в минувшие выходные состоялся 1-йй тур Экстраклассы. В Забже пожаловал «Шлёнск» из Вроцлава. И гости ушли на перерыв, ведя в счёте, но во втором тайме хозяева включились, забили дважды и стартовали в чемпионате Польши с победы 2:1.

Теперь впереди у «Гурника» ответный матч квалификации Лиги чемпионов. На своём поле поляки будут рисковать, им в любом случае необходимо забивать, но уровень игроков «Фенербахче» на порядок выше, и за активные атакующие действия могут наказать. И всё же хочется увидеть яркий футбол, поэтому выберу вариант с голами», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».