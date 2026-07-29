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БК Tennisi может прекратить приём ставок с 1 сентября

БК Tennisi может прекратить приём ставок с 1 сентября
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Букмекерская компания Tennisi с 1 сентября 2026 года прекратит приём ставок на территории России, сообщает телеграм-канал «Кружок беттинга». При этом компания проработает ещё какое-то время, чтобы дать возможность вывести игрокам остатки денежных средств.

«При этом проекты в других странах продолжат функционировать, а большинство подразделений сохранит работу и актуальную заработную плату.

БК Tennisi — одна из старейших на рынке. Она была основана в 1999 году, а в 2009 получила лицензию ФНС», — говорится в сообщении.

Генеральный директор букмекерской компании Tennisi Руслан Сулейманов заявил, что даст комментарии позже.

«Развёрнутый комментарий я предоставлю чуть позже. Ещё не говорил, что Tennisi уходит. Понимая, что разведка у журналистов работает хорошо, мы отгружаем информацию даже внутри компании аккуратно. Самые важные новости сообщим чуть позже», — приводит слова Сулейманова «РБ Бизнес».

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