«Копенгаген» — «Полесье»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги конференций

29 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» — «Полесье». Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Копенгагена» предлагается с коэффициентом 1.43. Победа «Полесья» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.