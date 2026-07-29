«Копенгаген» — «Полесье»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги конференций
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29 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» — «Полесье». Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2026, среда. 20:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Полесье
Житомир, Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Копенгагена» предлагается с коэффициентом 1.43. Победа «Полесья» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.
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