Николай Оганезов: санкции против ЕЦУПИС имеют политическое, а не практическое значение

Зампредседателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал включение в санкционный список ЕС оператора Единого ЦУПИС НКО «Мобильная карта».

«Единый ЦУПИС уже публично объявил, что 21-й пакет санкций Евросоюза не повлияет на деятельность «Мобильной карты». По имеющейся информации, у Единого ЦУПИС нет активов за рубежом, он не проводит финансовые операции за пределами России, системой SWIFT не пользуется и связан только с российской финансовой инфраструктурой. Вероятно, используются каналы взаимодействия с партнёрами, которые не затрагивают санкции и позволят «Мобильной карте» работать и дальше в обычном режиме», — написал Оганезов в своём блоге на портале «РБ Спорт».

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Он также отметил, что включение Единого ЦУПИС в 21-й санкционный пакет скорее имеет политическое значение, чем практическое. Данный шаг сделан больше для пропагандистского давления на многочисленную аудиторию ЦУПИС.

«В последних санкционных пакетах ЕС уделяется особое внимание давлению на инфраструктуру криптовалютного рынка. В предыдущем пакете ЕС ввёл запрет на взаимодействие европейских операторов с криптопровайдерами и платформами, созданными в России и обеспечивающими обмен или перевод криптоактивов. В новом пакете этот подход уже применён к третьим странам. Введён запрет европейским компаниям, банкам и другим лицам на любые операции с криптоплатформами из третьих стран, если они используются для обхода антироссийских санкций. В итоге будет ограничено или полностью прекращено обслуживание российских пользователей. Нет худа без добра, но данная ситуация вполне может отразиться на сокращении потока финансовых средств российских граждан в адрес нелегальных организаторов азартных игр», — подчеркнул Оганезов.