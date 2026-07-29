«Тоттенхэм» — «Сидней»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 29 июля
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29 июля состоится матч Sydney Super Cup между английским «Тоттенхэм Хотспур» и австралийским «Сиднеем». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Сиднее. Стартовый свисток запланирован на 12:45 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 июля 2026, среда. 12:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Сидней
Сидней, Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают английский клуб безоговорочным фаворитом. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 1.29. Победа «Сиднея» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.86.
Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 3.5 мяча доступен с коэффициентом 1.85, столько же дают на тотал меньше 3.5 мяча. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.
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