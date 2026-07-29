«Тоттенхэм» — «Сидней»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 29 июля

29 июля состоится матч Sydney Super Cup между английским «Тоттенхэм Хотспур» и австралийским «Сиднеем». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Сиднее. Стартовый свисток запланирован на 12:45 мск.

Букмекеры считают английский клуб безоговорочным фаворитом. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 1.29. Победа «Сиднея» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.86.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 3.5 мяча доступен с коэффициентом 1.85, столько же дают на тотал меньше 3.5 мяча. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.