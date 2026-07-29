«Кайрат» — «Омония»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов
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29 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» — «Омония». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.
Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Омония
Никосия, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Кайрата» предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Омонии» оценивается коэффициентом 3.28. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.
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