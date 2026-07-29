«Бетис» — «Лион»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 29 июля
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29 июля состоится товарищеский матч между «Бетисом» и «Лионом». Команды разыграют трофей «Сьюдад-де-Ла-Линеа» на одноимённом стадионе в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Начало — в 21:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 июля 2026, среда. 21:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение испанскому клубу. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.80. Победа «Лиона» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.
Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.
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