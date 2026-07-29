«Бетис» — «Лион»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 29 июля

29 июля состоится товарищеский матч между «Бетисом» и «Лионом». Команды разыграют трофей «Сьюдад-де-Ла-Линеа» на одноимённом стадионе в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение испанскому клубу. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.80. Победа «Лиона» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.