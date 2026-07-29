В PARI назвали число клиентов, воспользовавшихся механизмом самоисключения навсегда

Букмекерская компания PARI опубликовала отчёт об устойчивом развитии компании за 2025 год. Один из его разделов посвящён проблеме ответственной игры.

Компания придерживается позиции, что ставки должны оставаться формой развлечения, а развитие механизмов ответственной игры — одной из ключевых задач всей индустрии. Всего 18% клиентов PARI считают ставки способом заработка, что на 2% меньше, чем годом ранее, а 64% рассматривают игру как развлечение.

За 2024 и 2025 годы более 8000 клиентов PARI воспользовались функцией «самоисключение навсегда». В 2025 году к этой функции решили прибегнуть 3538 игроков (около 0,29% от активной базы игроков). Показатель ниже, чем в 2024 году, но инструмент сохраняет роль жёсткой меры самоконтроля для части аудитории

Самым популярным видом ограничения остаётся лимит на депозиты. В 2025 году на них пришлось 60,3 тыс. изменений, или около 84% всех действий с инструментами самоконтроля. Самый востребованный инструмент — лимит на депозит в месяц: 26,3 тыс. изменений и 8 тыс. уникальных клиентов.

Лимиты на время сессий используются заметно реже депозитных. В 2025 году по ним зафиксировано 8,2 тыс. изменений, что на 27% ниже, чем в 2024 году.