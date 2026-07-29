Опрос PARI: 64% игроков воспринимают ставки как развлечение

Букмекерская компания PARI опубликовала отчёт об устойчивом развитии за 2025 год. В нём опубликовали результаты опроса своих игроков относительно их мотивации делать ставки.

Большинство — 64% клиентов PARI — воспринимают ставки как развлечение. 38% называют своей мотивацией азарт, 26% — хобби и 25% — отдых.

Всего 18% назвали своей мотивацией делать ставки заработок. Это на 2% меньше, чем годом ранее. 23% игроков с помощью ставок проверяют, как работает их анализ спортивных событий. Столько же — 23% — делают ставки ради риска, это число в 2025 году снизилось на 3%.

В PARI последовательно придерживаются позиции, что ставки должны оставаться формой развлечения, а развитие механизмов ответственной игры — одной из ключевых задач всей индустрии.