ПАОК — «Динамо» Киев: прогноз Михаила Моссаковского на матч отбора Лиги Европы

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ПАОК — «Динамо» Киев.

Ставка: гол после 75-й минуты за 1.96.

«ПАОК против киевского «Динамо» — ответная встреча. В первом матче, который прошёл в польском Люблине, греческий клуб одержал результативную победу со счётом 3:2. Было много эмоций, жарко на трибунах, а на поле команды забили пять мячей. ПАОК получил важнейшее преимущество в один гол, которое может серьёзно повлиять на ход ответной встречи.

«Динамо» умеет сушить игру, но теперь киевлянам придется действовать активнее, чтобы отыграть отставание после первого матча. Поэтому у греческой команды так или иначе будет появляться пространство для атак. Кроме того, ПАОК очень уверенно выступает дома. Вспомните прошлый сезон: первое поражение на своём поле команда потерпела только в конце зимы, уступив «Сельте».

В целом же в Салониках ПАОК выглядел блестяще. Фактор своего поля может стать одним из ключевых в этом матче. Учитывая результат первой встречи, засушить ответную игру вряд ли получится. «Динамо» придётся раскрываться и рисковать. Думаю, это во многом определит ход встречи, особенно её концовку.

Если результат будет по-прежнему устраивать хозяев, гости начнут форсировать события, а у ПАОКа появится ещё больше свободного пространства. Поэтому в этом матче вполне вероятен поздний гол. Речь идет о заключительных 15 минутах основного времени, к которым арбитр может добавить ещё пять-семь минут. Таким образом, команды получат около 20-22 минут, когда игра должна стать максимально открытой.

ПАОК является результативной домашней командой, а «Динамо» в сложившейся ситуации не сможет просто закрыться. Поэтому жду гол после 75-й минуты», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».