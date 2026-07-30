ФК «10» — «Космос»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч ФК «10» — «Космос».

Ставка: победа «Космоса» с форой (+1.5) за 2.00.

«Футбольный клуб «Десятка» образован в 2022-м, но популярность пришла сразу, ведь это команда Азамата Мусагалиева. Изначально они создали коллектив, чтобы стать частью медиафутбола, и первый год результатов не было, но постепенно шоумен переманивал звёзд других комьюнити, а также приглашал футболистов, ещё недавно выступавших на самом высоком уровне, таких как Владимир Обухов или Брайан Идову. Эти трансферы плюс действительно фантастичная любовь Мусагалиева как к «Десятке», так и к медиафутболу, дали свои плоды. Три поседених турнира забрала команда Азамата и теперь впервые дебютирует в Кубке России.

Многострадальный «Космос» с 1998-го переживает постоянные метаморфозы, то уедет в Электросталь, то расформируют, то ещё что-то. Вот и по итогам прошлого сезона «Космос» из Долгопрудного практически прекратил своё существование. Но в соседних Химках забрали коллектив себе, и теперь команда представляет соседний подмосковный город. С медиафутболом «Космос» прекрасно знаком, в двух прошлых розыгрышах подмосковный коллектив играл с его представителями. В 2024 году «Амкал» прошёл «Космос» в третьем раунде благодаря дублю Пичи с пенальти. Год спустя уже был праздник на улице в Долгопрудном, «Космос» выбил 2DROTS, переиграв соперника 1:0. С одной стороны, команды из медиафутбола давно обладают составами, сопоставимыми с клубами из нижней части Первой лиги. Поэтому первые раунды они обычно проходят уверенно, но для «Десятки» это дебют, это точно вызовет волнение у Азамата.

С другой стороны, «Космос» набрал отличный ход и в шести последних матчах одержал пять побед. Уступив лишь «Балтике-2», но в компенсированное время и уже играя в меньшинстве. Подмосковный клуб излишним вниманием не удивить, и я думаю, что если они и уступят, то вряд ли крупно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».