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«Динамо» Минск — «Нефтчи»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги конференций

«Динамо» Минск — «Нефтчи»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги конференций
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Нефтчи».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.93.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Не начался
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч квалификации Лиги конференций между минским «Динамо» и азербайджанским «Нефтчи» состоялся на прошлой неделе в Баку. Уже к восьмой минуте хозяева вели в два мяча и, казалось, должны были подтверждать свой статус фаворита. Однако ещё до перерыва белорусская команда один мяч отыграла и подарила свои поклонникам надежду. Да и в целом первый тайм получился равным, а значит, второй оставлял интригу.

После перерыва гости вышли предельно мотивированными и через пару минут счёт сравняли, а к 57-й минуте уже вели. Хозяева стали проводить замены, создавать свои моменты, но тщетно. На 77-й минуте у динамовцев был шанс увеличить свое преимущество, однако Гулжигит Алыкулов не смог реализовать пенальти. Зато успел первым на добивание и всё же отправил четвёртый мяч в ворота «Нефтчи». В концовке обе команды могли забить ещё, но встреча так и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Динамо».

«Нефтчи» в Баку не просто проиграл, у него ещё и отставание в два мяча, а теперь ещё и нет преимущества своего поля. Правда, нет его и у «Динамо», потому что белорусские клубы проводят свои матчи на нейтральных полях. Но запаса в два мяча минчанам должно хватить. Азербайджанцы будут рисковать, однако после голевых первых матчей ответные крайне редко повторяют схожий сценарий. Допускаю, что мы увидим попытки динамовцев сыграть на удержание. И всё же необходимость «Нефтчи» забивать и не один раз может нам подарить ещё один яркий матч», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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