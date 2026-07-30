«Сьон» — БАТЭ: прогноз Михаила Моссаковского на игру квалификации Лиги конференций

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Сьон» — БАТЭ.

Ставка: гол в первые 30 минут за 1.73.

«Сьон» и БАТЭ — ответный матч квалификации Лиги конференций, который состоится в Швейцарии.

Счёт первой встречи 1:1 не должен вводить в заблуждение. У «Сьона» было большое преимущество, хотя матч проходил в Азербайджане, где БАТЭ проводит свои домашние еврокубковые игры. Однако швейцарцы забили всего один мяч, и встреча завершилась вничью.

Мне кажется, в ответном матче «Сьон» должен решать задачу выхода в следующий раунд. БАТЭ сейчас не до больших еврокубковых приключений. Команда находится в зоне вылета чемпионата Беларуси и переживает один из самых тяжёлых периодов в своей истории. Нагрузка выпадает серьёзная, а главной задачей клуба остаётся сохранение места в Высшей лиге.

При этом БАТЭ находится в середине внутреннего сезона, тогда как чемпионат Швейцарии для «Сьона» ещё не стартовал. Швейцарская команда только набирает игровой тонус, но всё равно является явным фаворитом противостояния.

Думаю, уже в начале ответной встречи «Сьон» постарается показать, что в первом матче команда явно недобрала по результату. Жду от хозяев агрессивного старта и быстрого гола. В целом, швейцарцы должны уверенно победить и оформить выход в следующий раунд», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».