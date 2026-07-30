Эксперт прокомментировал возможный уход БК Tennisi с российского рынка

Зампредседателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, председатель Первой СРО Николай Оганезов прокомментировал возможный уход из России букмекера Tennisi.

«Уверен, компанию в ближайшее время ждёт ребрендинг или модернизация сайта. Вброс о закрытии вполне может быть лишь элементом интриги в PR-целях будущих новаций», — приводит слова Оганезова «РБ Спорт».

Он также добавил, что букмекер — старожил российского букмекерского рынка и никогда не был замечен в каких-то скандалах и казусных ситуациях с клиентами и с фискальными органами.

«С самого начала деятельности у руля находится Руслан Сулейманов, опытный профессионал, вовлечённый в активное бизнес-сообщество, всегда со своей прямой и выверенной позицией по различным спектрам проблем букмекерского бизнеса. Такой человек, искренне любящий своё дело, коней на переправе не меняет, тем более «сентябрьские» угрозы пока прошли стороной», — подчеркнул Оганезов.