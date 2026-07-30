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Российскую теннисистку дисквалифицировали почти на 5 лет за подкуп игроков и ставки

Российскую теннисистку дисквалифицировали почти на 5 лет за подкуп игроков и ставки
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) вынесло решение о дисквалификации россиянки Анастасии Сухотиной на 4 года и 10 месяцев.

26-летняя спортсменка признала восемь нарушений в период с 2019 по 2024 год. Она делала ставки на теннисные матчи, подкупала других игроков и скрывала доказательства. Дисквалификация завершится 16 июля 2031 года. Кроме того, Сухотина заплатит штраф в размере $ 30 тыс.

Во время дисквалификации Сухотина не сможет выступать, работать тренером или присутствовать на турнирах «Большого шлема», ATP, WTA, World Tennis и национальных федераций.

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