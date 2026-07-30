«Бенфика» — «Санкт-Галлен»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы
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30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Бенфика» — «Санкт-Галлен». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.23. Победа «Санкт-Галлена» оценивается коэффициентом 12.6. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.
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