«Бенфика» — «Санкт-Галлен»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы

30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Бенфика» — «Санкт-Галлен». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.23. Победа «Санкт-Галлена» оценивается коэффициентом 12.6. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.