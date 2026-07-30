«Интер» Турку — «Истанбул Башакшехир»: ставки и коэффициенты на игру Лиги конференций

30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Интер» Турку — «Истанбул Башакшехир». Встреча пройдёт на стадионе «Веритас» в Турку. Начало — в 19:00 мск. Первый матч завершился вничью со счётом 1:1, поэтому при равенстве по итогам основного времени команды проведут два дополнительных тайма.

Букмекеры считают гостей фаворитами. Сделать ставку на победу «Истанбул Башакшехир» предлагается с коэффициентом 1.70. Победа «Интера» из Турку оценивается коэффициентом 4.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики допускают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.