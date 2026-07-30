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«Интер» Турку — «Истанбул Башакшехир»: ставки и коэффициенты на игру Лиги конференций

«Интер» Турку — «Истанбул Башакшехир»: ставки и коэффициенты на игру Лиги конференций
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30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Интер» Турку — «Истанбул Башакшехир». Встреча пройдёт на стадионе «Веритас» в Турку. Начало — в 19:00 мск. Первый матч завершился вничью со счётом 1:1, поэтому при равенстве по итогам основного времени команды проведут два дополнительных тайма.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Интер Т
Турку, Финляндия
Не начался
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают гостей фаворитами. Сделать ставку на победу «Истанбул Башакшехир» предлагается с коэффициентом 1.70. Победа «Интера» из Турку оценивается коэффициентом 4.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики допускают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

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