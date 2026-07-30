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«Аякс» — «Войводина»: ставки и коэффициенты на матч Лиги конференций 30 июля

«Аякс» — «Войводина»: ставки и коэффициенты на матч Лиги конференций 30 июля
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30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Аякс» — «Войводина». Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. В Сербии подопечные Мичела Санчеса победили со счётом 4:1.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Не начался
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аякса» предлагается с коэффициентом 1.28. Победа «Войводины» оценивается коэффициентом 10.7. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

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