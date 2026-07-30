«Аякс» — «Войводина»: ставки и коэффициенты на матч Лиги конференций 30 июля
Поделиться
30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Аякс» — «Войводина». Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. В Сербии подопечные Мичела Санчеса победили со счётом 4:1.
Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Не начался
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аякса» предлагается с коэффициентом 1.28. Победа «Войводины» оценивается коэффициентом 10.7. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:54
- 29 июля 2026
-
19:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:48
- 28 июля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:57
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 июля 2026
-
19:00