«Сьон» — БАТЭ: ставки и коэффициенты на матч квалификации Лиги конференций

30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Сьон» — БАТЭ. Встреча пройдёт на стадионе «Турбийон» в Сьоне. Начало — в 21:15 мск. Первая игра завершилась со счётом 1:1, поэтому при ничьей по итогам основного времени команды проведут два дополнительных тайма.

Букмекеры не оставляют гостям практически никаких шансов. Сделать ставку на победу «Сьона» предлагается с коэффициентом 1.07. Победа БАТЭ оценивается коэффициентом 20.00. Ничейный исход можно найти в линии за 9.00.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.