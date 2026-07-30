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«Сьон» — БАТЭ: ставки и коэффициенты на матч квалификации Лиги конференций

«Сьон» — БАТЭ: ставки и коэффициенты на матч квалификации Лиги конференций
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30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Сьон» — БАТЭ. Встреча пройдёт на стадионе «Турбийон» в Сьоне. Начало — в 21:15 мск. Первая игра завершилась со счётом 1:1, поэтому при ничьей по итогам основного времени команды проведут два дополнительных тайма.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 21:15 МСК
Сьон
Сьон, Швейцария
Не начался
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры не оставляют гостям практически никаких шансов. Сделать ставку на победу «Сьона» предлагается с коэффициентом 1.07. Победа БАТЭ оценивается коэффициентом 20.00. Ничейный исход можно найти в линии за 9.00.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

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