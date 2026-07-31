Названы шансы «Родины» набрать первые очки в РПЛ с «Ростовом»

31 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Родина» — «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Для москвичей это будет первый домашний матч в истории выступлений в РПЛ.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.42. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 2.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

Аналитики не ожидают большого количества голов. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Двойной шанс на «Родину» предлагается примерно за 1.63.