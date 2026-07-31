15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Родины» набрать первые очки в РПЛ с «Ростовом»

Названы шансы «Родины» набрать первые очки в РПЛ с «Ростовом»
Комментарии

31 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Родина» — «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Материалы по теме
Первые очки «Родины» в РПЛ. Прогноз на матч с «Ростовом»
Первые очки «Родины» в РПЛ. Прогноз на матч с «Ростовом»

Для москвичей это будет первый домашний матч в истории выступлений в РПЛ.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.42. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 2.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

Аналитики не ожидают большого количества голов. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Двойной шанс на «Родину» предлагается примерно за 1.63.

Материалы по теме
«Балтика» — «Динамо» Москва. Талалаев занервничал
«Балтика» — «Динамо» Москва. Талалаев занервничал
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android