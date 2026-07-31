«Родина» — «Ростов»: ставки и коэффициенты на матч 2-го тура РПЛ

31 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Родиной» и «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Ростова» можно с коэффициентом 2.30. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 3.20, а ничейный исход идёт за 3.40.

Высокой результативности аналитики не ждут. Тотал меньше 2.5 мяча предлагается примерно за 1.76, а на тотал больше 2.5 мяча дают около 2.10. Вариант «обе забьют — да» также идёт в районе 1.80.

В 1-м туре «Родина» проиграла «Спартаку» со счётом 0:3. Красно-белые нанесли 26 ударов и набрали около 2,5 ожидаемого гола, тогда как дебютант ответил семью ударами и 0.55 xG. Команда Джонатана Альбы начала сезон поражением во встрече с «Оренбургом» — 1:2.