«Родина» — «Ростов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ 31 июля

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Родина» — «Ростов».

Ставка: ТБ 7.5 удара в створ за 1.65.

«Родина» и «Ростов» откроют новый тур Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на искусственном газоне «Арены Химки».

Мне кажется, что встреча получится «верховой» по разным статистическим показателям. Обратите внимание, что её обслужит совсем молодой арбитр — 26-летний Данила Набока. По судейским меркам он ещё практически юниор. Молодой и не самый опытный рефери зачастую чаще фиксирует нарушения, поэтому можно ожидать большого количества фолов и карточек. При этом высокими могут оказаться и основные показатели: удары, попадания в створ и голы.

Однако ожидания по фолам и карточкам уже заметно завышены именно из-за дебюта молодого арбитра. Поэтому интереснее обратить внимание на атакующую статистику. Есть основания ждать голов обеих команд и как минимум трёх забитых мячей. Более осторожным вариантом выглядит прогноз на общее количество ударов в створ. Базовая отметка — не менее восьми попаданий в створ, но при более смелом прогнозе можно ожидать и более высокого результата.

Мне кажется, что матч должен получиться открытым, потому что «Родина» пока не умеет на этом уровне играть по-настоящему закрыто. Встреча со «Спартаком» была результативной и достаточно открытой. Не думаю, что в игре с «Ростовом» команда наглухо закроется у своих ворот. «Родина» наверняка снова будет обороняться низким блоком, как это было против «Спартака», но у «Ростова» так или иначе станут появляться свободные зоны.

Кроме того, ростовчане наносят достаточно много ударов. Это было заметно в матче с «Оренбургом»: команда регулярно била по воротам, попадала в створ и создавала опасные моменты. Думаю, похожую картину мы увидим и здесь. Поэтому жду открытой игры с голами обеих команд, как минимум с тремя забитыми мячами и большим количеством попаданий в створ», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».