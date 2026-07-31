«Родина» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Родина» — «Ростов».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14.

«Родина» — дебютант элиты нашего футбола. Соперником был столичный «Спартак», а сама игра прошла на стадионе красно-белых. Поначалу гости были активны, Артём Максименко угрожал воротам Александра Максименко, но забить не удалось. Дальше хозяева включились и забили трижды, хотя, если бы не вратарь «Родины» Сергей Волков, пропущенных мячей у его команды было бы сильно больше. 0:3 — не самый приятный дебют, но и соперник с претензией на чемпионство.

«Ростов» провёл первый полноценный сезон под руководством испанца Джонатана Альбы, поначалу всё шло скверно, но под конец ситуацию выправили и место в элите российского футбола сохранили. Новый сезон ростовчане начинали в Оренбурге, всё шло отлично — гости играли лучше, моменты создавали и в начале второго тайма забили. А буквально пару минут спустя хозяева ещё и остались в меньшинстве. Казалось, теперь жёлто-синим просто надо довести дело до победы, но вышел 18-летний Касаджиков — и сначала ассистировал Кулю, а в компенсированное время забил и принёс три очка «Оренбургу».

Домашний дебют в РПЛ для «Родины» — большое событие для клуба. Конечно, задача перед командой — не упасть в грязь лицом. Учитывая, что матч со «Спартаком» закончился разгромом, давление возрастает. «Ростов» в Оренбурге играл хорошо, но провалил концовку и тоже стартовал с поражения, а значит, вторая неудача подряд не входит в планы команды Альбы. В такой ситуации мне бы хотелось увидеть яркую игру», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».