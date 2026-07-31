«Бирмингем» — «Барселона»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 31 июля

31 июля состоится товарищеский матч «Бирмингем» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Эндрюс» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Все билеты на арену вместимостью 29 409 зрителей проданы.

Букмекеры считают каталонский клуб фаворитом. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.76. Победа «Бирмингема» оценивается коэффициентом 3.44. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.