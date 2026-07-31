Доля нелегальных онлайн-казино в России снизилась до 40%

Доля нелегальных онлайн-казино в России сократилась до 40% в июне 2026 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической платформы Blask. Этот показатель достиг минимальной отметки с 2018 года.

Если сравнивать с цифрами начала 2026 года, то с января доля нелегалов снизилась с 47% до 40%. При этом доля легальных букмекерских компаний выросла с 52,8% до 60%.

«40% — это всё ещё огромная серая зона, но тренд первого полугодия однозначен: спрос перетекает от теневых казино к лицензированным операторам, и быстрыми темпами», – отметили авторы исследования.

Максимальный объём нелегального сегмента зафиксировали в январе 2024 года – он составлял $ 839 млн за месяц. Этот показатель резко снизился в декабре того же года после отзыва лицензии у «Киви банка».