15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

В ЕЦУПИС объяснили падение комиссионных доходов

В ЕЦУПИС объяснили падение комиссионных доходов
Комментарии

Комиссионные доходы ЕЦУПИС во II квартале 2026 года упали на 8% в сравнении с прошлым годом и составили 14,4 млрд рублей. Это уже пятое подряд снижение, если смотреть на ежеквартальную динамику доходов. В компании объяснили снижение показателей.

«Во II квартале 2026 года по сравнению со II кварталом 2025 года комиссионный доход снизился на 8%. Это прежде всего связано с сокращением платёжного оборота в нашем основном сегменте – онлайн-платежах в пользу букмекерских компаний. Именно этот фактор оказал ключевое влияние на динамику показателя», – сообщила пресс-служба Единого ЦУПИС.

Компания получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов.

Материалы по теме
«Родина» — «Ростов» в РПЛ и Суперкубок Бельгии по футболу
«Родина» — «Ростов» в РПЛ и Суперкубок Бельгии по футболу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android