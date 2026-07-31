В ЕЦУПИС объяснили падение комиссионных доходов

Комиссионные доходы ЕЦУПИС во II квартале 2026 года упали на 8% в сравнении с прошлым годом и составили 14,4 млрд рублей. Это уже пятое подряд снижение, если смотреть на ежеквартальную динамику доходов. В компании объяснили снижение показателей.

«Во II квартале 2026 года по сравнению со II кварталом 2025 года комиссионный доход снизился на 8%. Это прежде всего связано с сокращением платёжного оборота в нашем основном сегменте – онлайн-платежах в пользу букмекерских компаний. Именно этот фактор оказал ключевое влияние на динамику показателя», – сообщила пресс-служба Единого ЦУПИС.

Компания получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов.