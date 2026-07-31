ЦСКА — «Крылья Советов»: дата матча 2-го тура РПЛ, какие прогнозы

1 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 6.94. Ничейный исход можно найти в линии за 4.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.