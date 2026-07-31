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«Динамо» Мх — «Локомотив»: когда матч 2-го тура РПЛ, какие прогнозы

«Динамо» Мх — «Локомотив»: когда матч 2-го тура РПЛ, какие прогнозы
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1 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Мх — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.13. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.48.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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