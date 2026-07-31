«Балтика» — «Динамо» Москва: дата матча РПЛ в Калининграде, какие прогнозы

1 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Балтика» — «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.57. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 2.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.48.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.