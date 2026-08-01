«Акрон» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.90.

«Субботнее расписание встреч откроет матч в Самаре, где «Акрон» будет принимать «Рубин». Если «Акрон» будет действовать так же, как он играл против «Зенита» в предыдущем туре, то и здесь ничего ему не удастся ни забить, ни набрать. «Рубин», даже несмотря на то что большую часть матча играл с «Краснодаром» в меньшинстве, смотрелся очень неплохо, смотрелся сбалансировано, качественно. И если всё это перенести на выездную встречу с «Акроном», то у «Рубина», я думаю, неплохие шансы будут не проиграть.

Одного мяча, возможно, «Рубину» не хватит для того, чтобы не проиграть, поэтому я бы рассмотрел вариант с комбо. Нравится ставка «Рубин» не проиграет и тотал больше 1.5» за 1.90. В этом противостоянии «Рубин» мне видится более атлетичной, более крепкой командой и более понятной, что ли, на данный момент», — приводит слова Генича «РБ Спорт».