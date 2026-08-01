«Акрон» — «Рубин»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Акрон» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.98.

«Акрон» против «Рубина» — матч, в котором обе команды будут бороться за три очка.

Понятно, что и те, и другие в большей степени рассчитывали набрать очки именно во 2-м туре, поскольку на старте чемпионата «Акрон» встречался с «Зенитом», а «Рубин» — с «Краснодаром». Сейчас у клубов совершенно разный статус, но обратите внимание, что у «Рубина» достаточно много потерь. В частности, не сыграют Угочукву Иву и Дардан Шабанхаджай. Возможно, не будет и Мирлинда Даку, который, судя по всему, всё-таки перейдёт в московский «Спартак». Для казанской команды это, конечно, громадная потеря. Однако у «Рубина», в отличие от «Акрона», уже есть выстроенная система.

Новый главный тренер тольяттинцев Срджан Благоевич только пытается наладить игру команды. При этом у клуба хватает проблем, в том числе определённых финансовых трудностей. Конечно, «Акрон» нельзя назвать фаворитом этого матча, несмотря на формально домашний статус. Всё-таки Самара не является для тольяттинской команды домом в полном смысле этого слова.

В 2026 году «Акрон» ещё не одержал ни одной домашней победы. Обратите внимание и на угнетающую статистику тольяттинцев в нынешнем календарном году. «Акрон» является худшей командой Премьер-Лиги по количеству набранных за этот период очков и пропущенных голов.

У «Рубина» тоже есть показатели, которые не настраивают на позитивный лад. По итогам 1-го тура казанцы хуже всех проявили себя по количеству ударов по воротам соперника, проценту владения мячом и точности передач. Однако все эти цифры были зафиксированы в игре с «Краснодаром». Понятно, что на них очень сильно повлиял уровень соперника. В предстоящем матче системность «Рубина» должна обеспечить казанцам преимущество. На мой взгляд, они выглядят большими фаворитами, чем «Акрон», хотя это, конечно, не гарантирует им три очка.

Думаю, что «Рубин» как минимум не проиграет. Кроме того, в матче должно быть забито не менее двух голов. По всем исходным данным на бумаге казанская команда не должна уступать», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».