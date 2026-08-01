ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТБ 2.5 за 2.00.

«Любопытный матч РПЛ во 2-м туре. Армейцы с трудной победы стартовали, после этого прикупили себе вратаря как раз из «Балтики». Но, я думаю, Бориско вряд ли в этом матче появится на поле. Скорее всего, ему дадут шанс проявить себя в Кубке России на следующей неделе. Вероятнее всего, здесь Тороп будет защищать ворота.

«Крылья Советов» в 1-м туре устояли в Москве против «Динамо». Команда у Сергея Булатова неуступчивая, но, как мне кажется, расписание для самарцев тяжёлое. Оно просто даёт ЦСКА возможность хорошо стартовать. Игдисамов этим обстоятельством должен пользоваться по полной программе, заодно утрясти уже в официальных матчах состав своей команды, привести его в готовое состояние. Ему необходимо разобраться с позициями для некоторых игроков.

Хорошая ставка на этот матч — ЦСКА не проиграет и тотал больше 2.5. Коэффициент — двойка. На мой взгляд, возможно повторение результата встречи ЦСКА — «Балтика». Если Самара окажется более дерзкой, может быть, даже два мяча сможет забить. Посмотрим. Но в любом случае эта ставка мне нравится больше», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».