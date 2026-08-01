ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: победа ЦСКА в первом тайме за 2.02.

«ЦСКА дома будет принимать «Крылья Советов». После победы над «Балтикой», конечно, армейцы воодушевлены. Сейчас ещё подписали нового вратаря — Бориско. Думаю, что он уже дебютирует в кубковом матче с «Локомотивом», а пока в воротах будет Тороп. Посмотрим, как изменится состав с возвращением Дмитрия Баринова.

ЦСКА играет дома против команды, которую недооценивать точно не стоит, особенно после матча с московскими динамовцами. В первом тайме «Крылья» тяжеловато входили в игру. И если бы не расточительность «Динамо» в атаке, то бело-голубые вполне могли бы забить, а дальше уже от этого отталкиваться и развивать дальше своё преимущество. Но сделать этого не удалось. «Крылья» неплохо к сопернику подстроились, показали хороший уровень готовности и в итоге увезли одно очко, прервав серию из 11 выездных поражений.

Здесь, я думаю, если ЦСКА включит скорости и будет действовать агрессивно и подвижно, то «Крыльям» будет очень тяжело. ЦСКА наверняка сделает ставку на первый тайм, опять-таки играя дома, при своих болельщиках и понимая, что этого соперника превосходит и должен выигрывать. Хороший вариант — победа ЦСКА в первом тайме за коэффициент 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».