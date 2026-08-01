ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: тотал ударов ЦСКА больше 14.5 за 1.74.

«ЦСКА против «Крыльев Советов» во 2-м туре чемпионата России.

Самарцы не выигрывают на выезде почти год: их последняя гостевая победа состоялась 2 августа 2025 года. Совсем скоро исполнится ровно год с того момента, как «Крылья» в последний раз победили на чужом поле. За это время команда добилась всего двух ничейных результатов. Один из них пришёлся на матч с «Динамо» в 1-м туре нынешнего чемпионата. При этом встреча могла закончиться совсем иначе. Москвичи имели большое преимущество в начале игры, но затем заметно подсели физически: перестали работать прессинг и давление на чужой половине поля. Пока у футболистов «Динамо» оставались силы, они полностью контролировали происходящее и часто били по воротам. Обратите внимание на статистику: «Динамо» нанесло 21 удар. Да, это одна из самых бьющих команд чемпионата России, но даже для неё такой показатель является достаточно высоким. ЦСКА в 1-м туре тоже много атаковал. В матче с «Балтикой» армейцы нанесли 18 ударов. При этом калининградская команда также била довольно часто — ЦСКА позволял сопернику создавать такие возможности.

Думаю, что и во встрече армейцев с «Крыльями Советов» мы увидим большое количество ударов. В первую очередь много бить должен ЦСКА. Армейцы наверняка будут проверять ворота самарцев в том числе дальними ударами. Большую активность должны проявить центральные полузащитники московской команды. Интересно, в какой конфигурации выйдет ЦСКА. В появлении Ивана Облякова и Матвея Кисляка я не сомневаюсь. Думаю, что Кисляк снова будет периодически опускаться в линию обороны и становиться третьим центральным защитником. Главный вопрос заключается в том, кто займёт третье место в центре поля. Мне кажется, что после победного матча с «Балтикой» им станет Данила Козлов — вне зависимости от состояния Дмитрия Баринова. Есть вопрос и по правому флангу. Не исключено, что к игре уже будет готов Милан Гаич. В таком случае он, вероятно, займёт позицию правого защитника, а Данил Круговой, выдавший великолепный матч с «Балтикой» и сделавший две отличные голевые передачи — одну на незасчитанный мяч, а другую на засчитанный, — расположится выше. Круговой может сыграть на правом фланге в роли инвертированного вингера, как уже делал раньше.

В матче с «Балтикой» армейцы нанесли 18 ударов, но одновременно позволяли часто бить и по своим воротам. Думаю, что такой открытый характер игры сохранится и во встрече с «Крыльями Советов». ЦСКА должен много атаковать и получить достаточное количество возможностей для завершения эпизодов. Поэтому жду не менее 15 ударов по воротам в исполнении ЦСКА», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».