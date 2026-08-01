«Динамо» Мх — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 1 августа

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Локомотив».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.14.

«Махачкалинское «Динамо» после победы в Воронеже дома в Каспийске будет принимать московский «Локомотив». «Локомотив» невнятное впечатление оставил по игре с «Ахматом» в 1-м туре. Были хорошие моменты, интересные заходы на гол, и у Ракова неплохие удары были, и штрафной он неплохо исполнил, но не попал в ворота, Бакаев забил. Но больше всё-таки «Локомотив» сосредоточился на обороне. Не без изъянов, не без проблем «Локомотив» действовал против грозненцев. Я думаю, что эти же проблемы могут у «Локомотива» вскрыться и в игре против махачкалинского «Динамо».

Непросто «Локомотиву». С нападающими очевидная проблема, они просто отсутствуют. Потеряли Воробьёва, травмирован Комличенко. И не совсем понятную игру, не совсем выстроенную игру в атаке команда демонстрирует. Чуть-чуть глубже теперь играет Батраков, и это не добавляет продуктивности впереди.

Наверняка сейчас Галактионов сосредоточит внимание на обороне. А во втором тайме, когда надо будет вносить коррективы в игру, делать замены, а команды чуть подустанут, потому что пока не в оптимальных кондициях находятся, пойдут голы. Возможно, будет всего один гол. Поэтому я бы рассмотрел вариант «второй тайм результативнее первого» за 2.14. В первой половине команды будут осматриваться, приноравливаться. Не жду, что будет очень яркий футбол в стартовом тайме. А вот во втором ожидаю более открытую игру», — приводит слова Генича «РБ Спорт».