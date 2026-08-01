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«Балтика» — «Динамо» Москва: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

«Балтика» — «Динамо» Москва: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Балтика» — «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас 2-й тур РПЛ и противостояние «Балтики» с «Динамо». И те и другие, мягко говоря, не лучшим образом стартовали.

«Балтика» после быстрого забитого мяча отошла от своей игры и многое позволила ЦСКА ещё в первом тайме выйти вперёд. Во втором тайме команда перестроилась и напомнила себя прошлогоднюю. Андрей Викторович, как всегда, был категоричен и сказал, что если продадут Максима Бориско, то это выстрел в голову. Но на этой неделе Максима Бориско отпустили в московский армейский клуб, а в «Балтику» вернулся Евгений Латышонок. Возможно, Латышонок уже дебютирует за «Балтику» в матче против «Динамо».

«Динамо», как вы видели, провело два разных тайма против «Крыльев Советов». Первый был ещё подвижный, более-менее созидательный, но мало что получалось в реализации. Во втором тайме вообще пусто-пусто, замены не сработали, Миранчук, Окишор и все остальные, кто появился на поле, перелома в игру не внесли. Шварц после матча сказал, что это был очень хороший урок, и на игру с «Балтикой», честно говоря, ожидаются изменения по составу. Возможно, вернётся Маринкин, возможно, не будет Глебова, возможно, будет Кассерес, который вернулся после чемпионата мира.

От этой игры жду «верховой» матч, потому что «Балтика» с Талалаевым наверняка с первых минут постарается подавить соперника при мощнейшей поддержке своих болельщиков. Динамовцы, возможно, постараются правильно использовать то пространство, которое «Балтика» может предоставить впереди. Поэтому мой прогноз на этот матч — тотал больше 2.5 за коэффициент выше двойки. Возможно, вам кажется, что будет абсолютно «низовая» игра, что Шварц закроется, Талалаев будет биться в эту стену и даже стандарты, ауты Бевееву не помогут. А кто-то, может быть, со мной солидарен и рассмотрит вариант «обе забьют — да». И «обе забьют — да», и тотал больше 2.5 — это комбо на эту игру. Почему бы не рассмотреть?» — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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