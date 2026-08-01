«Балтика» — «Динамо» Москва: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Балтика» — «Динамо» Москва.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Интересный матч со всех точек зрения. «Балтика» всё-таки теряет игроков, и это вызывает некоторое недовольство Андрея Талалаева. Но здесь первая домашняя игра — надо товар лицом показывать.

«Динамо», как мне кажется, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к Сандро Шварцу и его футболу. Товарищеские матчи тут много не дают, только официальные игры смогут нам показать истинные возможности этого «Динамо». Понятно, что есть супермастера для РПЛ — Бителло, Тюкавин. Но у «Балтики» есть отлаженная командная игра. Она умеет прессинговать и давить соперника. Это, я думаю, не слишком сильно изменилось после ухода Андраде и Бориско. Да, состояние Хиля не очень обнадёживает, но по игре с ЦСКА было видно, что варианты в атаке есть у калининградцев.

На своей арене «Балтика» вполне может дать «Динамо» серьёзный экзамен. Я бы выбрал ставку «обе забьют» на этот матч с коэффициентом 1.8. Мне кажется, она, так сказать, максимально отвечает условиям задачи. Я вообще не удивлюсь, если они сыграют 1:1. В 0:0 все-таки не очень верю, ведь ни для того, ни для другого тренера игра «на ноль» не является догмой и большим приоритетом», — приводит слова Андропова «РБ Спорт».