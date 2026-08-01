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«Акрон» — «Рубин»: ставки и коэффициенты на матч 2-го тура РПЛ

«Акрон» — «Рубин»: ставки и коэффициенты на матч 2-го тура РПЛ
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1 августа состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и казанским «Рубином». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Арройо – 15'     0:2 Даку – 19'     1:2 Дмитриев – 29'    

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 2.50. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход в линии букмекерских контор доступен за 3.26.

Аналитики не ожидают большого количества голов. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.07. Победа «Рубина» с форой (0) предлагается с коэффициентом 1.75.

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