ЦСКА — «Крылья Советов»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата России
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1 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 6.94. Ничейный исход можно найти в линии за 4.55.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.
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