15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Крылья Советов»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата России

ЦСКА — «Крылья Советов»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата России
Комментарии

1 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 6.94. Ничейный исход можно найти в линии за 4.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Материалы по теме
ЦСКА — «Крылья Советов». Рано радоваться
ЦСКА — «Крылья Советов». Рано радоваться
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android