«Динамо» Мх — «Локомотив»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Каспийске

1 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Мх — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.13. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.48.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.