«Балтика» — «Динамо» Москва: ставки и коэффициенты на встречу РПЛ 1 августа
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1 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Балтика» — «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.57. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 2.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.48.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.
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