Названы шансы «Спартака» победить «Ахмат» в Грозном

2 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Ахмат» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.93. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 3.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.